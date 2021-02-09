ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفلة صماء تنقذ عائلتها من حريق مميت .. صور وتفاصيل مؤثرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:38 م
طفلة صماء تنقذ عائلتها
طفلة صماء تنقذ عائلتها من حريق مميت
Advertisements
يارا زكريا
بسرعة ملاحظتها وذكائها أنقذت طفلة صماء بطلة تبلغ من العمر 10 سنوات عائلتها من حريق مدمر ومميت بينما كانت والدتها في الخارج تشتري ملابس لأحد أخواتها وتزور بيت والدها.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية اعتقدت الطفلة الصغيرة، ديزي بوتر، أنها تشم رائحة فطائر محترقة وهي نائمة، لكن سرعان ما اكتشفت أن المنزل يحترق في الحقيقة بسبب ماس كهربائي بالحائط.

اتصلت الطفلة التي كانت بمفردها مع أشقائها الأكبر بيث، 16 عامًا، وألفي، 13 عامًا بوالدتها على الفور، وهي تصرخ: «أمي، أمي، المنزل يحترق!» لتتصل والدتها برجال الإطفاء على الفور عائدةً إلى المنزل. 

واكتشف السيدة، 48 عامًا بعد عودتها مع ابنتها الأخرى ميلي، 11 عامًا، أن الحريق دمر غرفة المعيشة بمنزلها في مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية فقط حيث كانت الأسرة محظوظة نتيجة تصرف الفتاة.  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دون علمها.. طفل ينفق 16 ألف دولار من مدخرات والدته على لعبة فيديو

بلا شفقة .. جد وجدة يهملان حفيدهما ويموت محترقا .. صور

نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى ..وإصابة ابن نجمة فيلم هارى بوتر

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور

كلب شرس يمزق رضيعا وهو يلعب على أرجوحة

كابوس.. أم تكتشف إصابة ابنتيها الوحيدتين بمرض خطير وتعلن مفأجاة

ترشيحاتنا

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

كيفية حساب زكاة المال المودع فى البنك

الأرصاد: طقس الغد دافئ على جميع الأنحاء يصاحبه شبورة.. والقاهرة تسجل 26 درجة

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور