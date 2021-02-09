طفلة صماء تنقذ عائلتها من حريق مميت .. صور وتفاصيل مؤثرة

بسرعة ملاحظتها وذكائها أنقذت طفلة صماء بطلة تبلغ من العمر 10 سنوات عائلتها من حريق مدمر ومميت بينما كانت والدتها في الخارج تشتري ملابس لأحد أخواتها وتزور بيت والدها.





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية اعتقدت الطفلة الصغيرة ، ديزي بوتر، أنها تشم رائحة فطائر محترقة وهي نائمة، لكن سرعان ما اكتشفت أن المنزل يحترق في الحقيقة بسبب ماس كهربائي بالحائط.





اتصلت الطفلة التي كانت بمفردها مع أشقائها الأكبر بيث، 16 عامًا، وألفي، 13 عامًا بوالدتها على الفور، وهي تصرخ: «أمي، أمي، المنزل يحترق!» لتتصل والدتها برجال الإطفاء على الفور عائدةً إلى المنزل.





واكتشف السيدة، 48 عامًا بعد عودتها مع ابنتها الأخرى ميلي، 11 عامًا، أن الحريق دمر غرفة المعيشة بمنزلها في مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية فقط حيث كانت الأسرة محظوظة نتيجة تصرف الفتاة