القتل الخطأ.. مشاجرة أو حادث سيارة أو بأي وسيلة ..عقوبات تنتظر الجاني .. تقرير

القتل الخطأ هو احد الجرائم التى شملها قانون العقوبات ..وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من انواع القتل الخطا ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او اى وسيلة اخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد .





المحامى احمد بدر ..اكد ان المادة 238 من قانون العقوبات نصت على انه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".





واضاف ان القانون حدد كذلك ، انه تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك





واشار الى ان القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.





وحول اركان جريمة القتل الخطأ ..اكد احمد بدر المحامى ان لها ركنين مادى ومعنوى ، وفيما يتعلق بالركن المادى فهو قتل الجاني المجني عليه .. وهذا يشمل 3عناصر .





اولهما فعل الجاني ( النشاط الإجرامي) بمعنى انه لا قيام لأي جريمة بدون نشاط خارجي يصدر من الجاني وتدركه الحواس والذي يكون العنصر الأول في الركن المادي للقتل الخطأ ينسحب إلى كل نشاط إرادي يؤدي إلى وفاة الضحية ، لكن دون قصد إحداث النتيجة ويستتبع هذا القول بأن النشاط الذي يأتيه الشخص غير إرادة لا يمكن معه المساءلة ولو ادي إلى إزهاق روح المجني عليه .





ثانيا : النتيجة الإجرامية( الوفاة)





النتيجة الإجرامية التي تكون أحد عناصر الركن المادي ما هي إلا ما يشخصه ذلك الاعتداء من تغيير في العالم الخارجي وما يمثله من انتهاك لأحد حقوق الجماعة فجريمة القتل غير العمدية لا تتحقق أبدا ما لم يمت المجني عليه بسبب نشاط المتابع مهما كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة ..





ثالثا : العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة





لكي يقوم الركن المادي في جريمة القتل الخطأ لا بد وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية التي هي الوفاة ، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة ، وإن انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة ..





الركن المعنوي :





اكد المحامى احمد بدر إن قوام الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ هو القصد الجنائي بانه اخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرف إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه " .



