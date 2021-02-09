تعرف على جهود الأموال العامة فى ضبط قضايا تجارة العملة





وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصان يحملان جنسية أجنبية ، مقيمان بدائر قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما (عملات " محلية – أجنبية") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





و ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية") ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط (صاحب محل مجوهرات ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية).. لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" – ماكينة عد نقدية – هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحوى على محادثات بينة وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم ) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





و ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة).. لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" – هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) ،وبلغ حجم تعاملاته فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضى وحتى تاريخه

(10 مليون جنيه مصرى) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





و ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقًا للفحص المستندى (4٫5 مليون ريال سعودى- 23 ألف دولار أمريكى – 7 ألاف يورو- 330 ألف درهم إماراتى- 16 ألف دينار كويتى) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





و ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقًا للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.