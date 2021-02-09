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أخبار البلد

خلال لقائه وزير الطيران..سفير المكسيك بالقاهرة: نسعي لتنشيط الحركة السياحية مع مصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن وزارة الطيران تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين مصر ومختلف الدول فيما يخص مجال الطيران المدنى .

 جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك لدى جمهورية مصر العربية ، حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني ، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

و خلال الإجتماع أكد منار على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا فى العديد من المجالات مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري المكسيكي في مجال النقل الجوى، وخاصة وأن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًا وسياحيًا بأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وفى نفس السياق ، أعرب السفير المكسيكى عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدين  فى مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدنى وذلك فى ظل العلاقات الإستراتيجية والإقتصادية التى تربط بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بين مصر والمكسيك حيث أن مصر والمكسيك لديهما حضارتين عريقتين تمتد إلى ألاف السنين .
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