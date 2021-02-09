ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الهضيبي وعبد العليم داوود أبرزهم.. أبو شقة يعلن فصل 10 قيادات من حزب الوفد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:24 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
Advertisements
معتز الخصوصى
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.


 والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور. كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزهم سليمان وهدان وعبد العليم داوود.. "بالأسماء" المرشحون فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

بالأسماء| 3 قيادات وفدية مرشحة لخلافة أبو شقة فى رئاسة حزب الوفد

الوفد على صفيح ساخن.. استقالة أبو شقة من رئاسة الحزب تشعل بيت الأمة بعد أزمة انتخابات مجلس النواب.. اجتماع الهيئة العليا يحسم مصير المستشار.. وفؤاد بدراوي أبرز المرشحين لخلافته

ترشيحاتنا

مايتفرجش على كورة تاني.. أحمد السعدنى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. شاهد

بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

إعلان لمنظمة الصحة العالمية من ووهان حول أسرار كورونا

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور