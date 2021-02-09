أبو شقة: اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد واخطار مجلس النواب بذلك.
كما قرر ابو شقة اختيار كلا من النواب ضمن الهيئة البرلمانية وهم ايمن محسب ومحمد مدينة وهانى اباظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.
وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم من مناصبهم القيادية ومن عضوية الحزب.