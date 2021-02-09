أبو شقة: اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد واخطار مجلس النواب بذلك.

كما قرر ابو شقة اختيار كلا من النواب ضمن الهيئة البرلمانية وهم ايمن محسب ومحمد مدينة وهانى اباظة.