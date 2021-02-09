دراسة بجامعة أسيوط تحذر: آفات وحشرات ضارة فى محصول الكرنب

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما تشهده الجامعة من حراك علمي وتنوع بحثي علي مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية, والتي استطاعت بفضله أن تصبح مركزًا للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز خاصةً في ظل الإستراتيجية القائمة علي تطوير منظومة التعليم الجامعي وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع، مشيرًا في ذلك إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة وخارجها ودفعهم نحو الإبداع والتميز والإبتكار في مختلف التخصصات العلمية.





وقال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية الزراعة بالجامعة، شهدت مناقشة لرسالة دكتوراه متخصصة فى العلوم الزراعية بعنوان " العلاقة بين العوامل الحيوية وغير الحيوية المتاحة وآفات الصليبيات الحشرية الرئيسية التي تقطن زراعات الكرنب " , والمقدمة من الباحثة صفاء محمد عبد الرحمن محمد عمرو في تخصص ( وقاية نبات – حشرات اقتصادية )، كما خضعت الدراسة لإشراف وتحكيم لجنة مكونة من كلٍ من الدكتور فاروق عبد القوي عبد الجليل أستاذ علم الحشرات الاقتصادية والمكافحة الحيوية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ومستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية " مشرفًا ومحكمًا " , والدكتورة مرفت أحمد بدوي محمود مدرس علم الحشرات بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة جنوب الوادي " مشرفًا ومحكمًا " , والدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم أستاذ علم الحشرات الاقتصادية بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية " مشرفًا " , الدكتورة داليا يوسف عوض درويش مدرس علم الحشرات الاقتصادية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بالجامعة " مشرفًا " , إلي جانب الدكتور عبد اللاه سيد حسين عبد المنعم أستاذ علم الحشرات الاقتصادية وعميد كلية الزراعة جامعة بني سويف " محكمًا خارجيًا " , والدكتور حسن فرج ضاحي أستاذ علم الحشرات الاقتصادية ووكيل معهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية " محكمًا خارجيًا .





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ومن جانبه أوضح الدكتور فاروق عبد القوي أن الدراسة أجريت علي 7 أصناف كرنب محلية ومستوردة خلال المواسم 2017 ألي 2019م في مزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط و منطقة الفتح المستصلحة بأسيوط , وتم تسجيل آفتين خطيرتين وهما حشرة من الكرنب و حشرة أبو دقيق الكرنب , كما تم تقدير العلاقة بين العوامل الحيوية المتاحة ( الطفيلات و الحساسية النسبية وكذلك نسبة بعض المركبات الأيضية الأولية الذائبة) ومجاميع كل من الآفتين , وكذلك العلاقة بين العوامل غير الحيوية المتاحة (درجات الحرارة و الرطوبة النسبية و درجة حرارة التربة) ومجاميع كل من الآفتين .





وأضافت الباحثة أنه تم تسجيل طفيل واحد علي حشرة المن بينما تم تسجيل 4 طفيلات علي حشرة أبو دقيق الكرنب والتي تقطن الصنف المحلي (سبعيني) بمنطقة الفتح المستصلحة , كما تم تقدير فعالية بعض المركبات الحيوية المصنعة والبدائل الآمنة للمبيدات ومبيدات الآفات الطبيعية علي كل من الآفتين , مشيرةً خلال توصياتها بضرورة التحكم في زراعات الكرنب والسيطرة علي حشرة المن قبل ظهور ذروتها خلال الفترة من 12إلي 16 أسبوعًا من زرعها , إلي جانب مراعاة الأصناف التي احتلت معدلات الإصابة الأقل وقدمت نوعًا من المقاومة.



