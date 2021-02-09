أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ

يحاول العرب كتابة تاريخ جديد في 2021 برحلة استثنائية تنطلق من أبو ظبي إلى المريخ للمرة الأولى في تاريخ الفضاء العربي، من خلال مسبار الأمل الإماراتي في أول مهمة استكشافية من نوعها من أصل 3 رحلات هذا الشهر، إحداها أمريكية والثانية صينية.









ما هو مسبار الأمل الإماراتي



مسبار الامل هو مشروع إماراتي لاستكشاف كوكب المريخ، انطلق في 20 يوليو 2020 وساهمت في تطويره جامعات عالمية لتصبح المهمة العربية الأولى لاستكشاف الفضاء.









ويُستخدم المسبار لمعرفة سبب فقدان الغلاف الجوي للمريخ الهيدروجين والأكسجين في الفضاء، والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.











ومنذ انطلاق المسبار نحو الفضاء في 2020، كان متوقعا وصول مداره حول المريخ في فبراير 2021، ما يعني أن الإمارات على بعد ساعات للاحتفال بوصول المسبار.









وتهيأت المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات للاحتفال بهذا الحدث من خلال تزينها بالأضواء الحمراء الدالة على لون كوكب المريخ والمعروف في الأوساط العلمية بالكوكب الأحمر.









الإمارات خامس دولة تصل المريخ



مع تمام مهمة مسبار الأمل ستصبح الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة في العالم التي تصل إلى كوكب المريخ، في إنجاز عربي فريد لأول مرة من نوعه.









ومع انتهاء مهمة الإمارات، ستتبعها بعد ذلك الصين في اليوم الذي يليه لتصبح الصين سادس دولة في العالم تصل بآلتها الفضائية إلى كوكب المريخ.









رحلة مسبار الأمل



وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تبدأ العملية التي تستغرق 27 دقيقةً الثلاثاء عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش أي 19:30 بالتوقيت المحلي.







وينبغي أن يدور المسبار إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط، وتستمر عملية حرق الوقود باستخدام ستة محركات للدفع العكسي لمدة 27 دقيقة ليقوم ذاتيا بخفض سرعته من 121 ألف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.









وتستهلك العملية المعقدة نصف الوقود في المسبار، كما سيتطلب وصول إشارة من مسبار "الأمل" إلى الأرض مدة 11 دقيقة.







وعلقت سارة الأميري، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، تصف رحلة المسبار واللحظات التي يعيشها الإماراتيون في انتظار نجاح المهمة من خلال تغريدة قالت فيها: "27 دقيقة عمياء تحدد مصير 7 سنوات من العمل".