مفاجأة غير متوقعة.. سوق ووهان ليس المكان الأول لتفشي Covid-19





قال مسؤول صحي صيني يعمل مع فريق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان ، إن سوق المأكولات البحرية في هوانان قد لا يكون المكان الأول لتفشي Covid-19، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.





قال ليانج وانيان ، رئيس فريق خبراء استجابة COVID-19 التابع للجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC) في مؤتمر صحفي مشترك مع خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان اليوم الثلاثاء: "سوق هوانان قد لا يكون المكان الأول الذي تفشى فيه المرض".





وأشار ليانج إلى أن تاريخ ظهور أول حالة Covid-19 كان في 8 ديسمبر 2019 وأن أول حالة مرتبطة بسوق هوانان كانت في 12 ديسمبر 2019.





وذكر إن "الحالة بتاريخ 8 ديسمبر لا علاقة لها بسوق هوانان للمأكولات البحرية" ، لكنه لم يشر إلى الموقع الذي كان به أول حالة 8 ديسمبر.





في وقت سابق ، قال خبير لمنظمة الصحة العالمية بيتر بين إمباريك "إن الفريق الذي يحقق في أصول فيروس كورونا في ووهان قد حدد سيناريوهين من المرجح أن يتسببا في انتقال Covid-19 إلى البشر".





ذكر إمباريك خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "تشير النتائج الأولية التي توصلنا إليها إلى أن العدوى من خلال نوع (حيوان) مضيف وسيط هو المسار الأكثر احتمالية وهو أحد الطرق التي تتطلب المزيد من الدراسات والبحث المستهدف الأكثر تحديدًا".





وأضاف أنه من المحتمل أيضًا أن تكون العدوى انتقلت نتيجة تجارة المنتجات المجمدة.



