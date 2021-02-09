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ديني

جامعة الأزهر تشيد بمشاركة مركز الفيروسات في مؤتمر علماء مصر بأمريكا وكندا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بمشاركة مركز جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية، برئاسة الدكتورة ليلى أبو غزالة، مدير المركز، في فعاليات المؤتمر الدولي (مؤتمر علماء مصر بأمريكا وكندا) والذي يقام بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات؛ المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية، أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعتزم منذ مدة تنظيم احتفالية (عيد العلم) من أجل تكريم المتميزين من أبناء جامعة الأزهر بمختلف الكليات، بالقاهرة والأقاليم، والحاصلين على جوائز علمية في مختلف المجالات؛ لكن حالت جائحة فيروس كورونا دون تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على إقامة هذه الاحتفالية فور استقرار الأمور وتحسن المناخ الصحي بإذن الله تعالى. 

كما أشاد صديق بالنشاط العلمي والبحثي الذي يقوم به المركز، والمتمثل في: نشر الأبحاث العلمية في المجلات والمؤتمرات الدولية  Scopus، إضافة إلى تعاون أعضاء المركز في تقديم مشاريع بحثية وأبحاث علمية بخصوص كوفيد  19 مع الجامعة التقنية في مدينة أوسترافا بجمهورية التشيك.
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