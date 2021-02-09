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أخبار العالم

وزارة العمل العمانية تصدر إعلانا هاما بشأن السائقين.. تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، أنه اعتبارا من تاريخ 2021/6/1 لن يتم تجديد بطاقة الإقامة بمهنة سائق بمختلف الفئات ما لم يقدم طالب الخدمة رخصة سياقة سارية ومتفقة مع نوع المهنة التي يشغلها، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشبيبة".


وكانت اللجنة العليا المكلّفة فى عمان ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قرّرت السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

 
وقرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، بعد الاطلاع على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض.
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