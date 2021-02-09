تعليم الغربية تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير

شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في فعاليات اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2020 / 2021م على مستوى الإدارات التعليمية العشرة.





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وجاء ذلك بناءا على توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الإدارة العامة للامتحانات.





كما ضم لقاء حضور محسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات ، وبسيوني محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.