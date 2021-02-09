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اقتصاد

كيف تشتري سيارة توفر 55% في استهلاك البنزين.. تقرير سعودي مهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
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قسم الاقتصاد
أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام " سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91 ) ؛ يُمكن أن تصل إلى 55 % .

وأضاف المركز بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبع مستويات من حيث استهلاك الوقود ( ممتاز+ - ممتاز – جيد جدًا – جيد – متوسط – سيء – سيء جدًا ) .

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وأوضح التقرير الصادر عن المركز، أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ ( حساب المسافة المقطوعة سنويًا أو شهريًا / اقتصاد وقود السيارة ) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيء جدًا" باللون الأحمر ) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جدًا) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الى زيارة موقع حملة لتبقى وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .
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