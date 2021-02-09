حملة نظافة مكبرة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية، وتم رفع ٤٠٠م٣ حيوانات نافقة ومخلفات مباني ومخلفات أشجار بطول ٨٠٠م.





واستهدفت الحملة بأرمنت الوابورات طريق ترعة السواحل بنجع دنقل وطريق السجل المدني خلف العمارات ومنطقة ال ١٤ وشارع الشهيد عبد الرحمن وتم رفع ٣٠٠م٣ قمامة واتربة ومخلفات مباني بطول ١٠٠٠م .





وفي منطقة المراعزة الشرقية وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تم تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتم رفع ٢٠٠م٣ اتربة وقمامة ومخلفات أشجار، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.