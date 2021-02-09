عودة الابن المفقود في الدراما الاجتماعية "كأنه إمبارح".. اليوم

تبدأ قناة "MBC مصر2"، يوميًا عرض المسلسل الإجتماعي "كأنه إمبارح" مع النجمة رانيا يوسف وباقه مُنتقاه من نجوم الدراما.





وتدور أحدث مسلسل "كأنه إمبارح" حول أسرة تفقد إبنها في ظروف غير طبيعية وتعيش مأساة تستمر لسنوات بعد تأكدهم من اختطافه خلال عطلة على أحد الشواطىء.



وبعد سنوات طويلة، يظهر الإبن من جديد في حياتهم، ولكن هذا الظهور المفاجيء يقلب حياتهم رأسًا على عقب ويُشكك البعض في هذا الشاب وهل هو فعلا الإبن المفقود أم لا، وتتوالي الأحداث بصورة شيقة.

ويجمع مسلسل "كأنه إمبارح" حشد من الفنانين، فإلى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وأحمد خليل، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور، وأسماء جلال، وهدي المفتي، وحنان سليمان، ووفاء صادق، ووغيرهم. وهو من تأليف مريم ناعوم ونجلاء الحديني وإخراج حاتم علي.





يُعرض مسلسل "كأنه إمبارح" على "MBC مصر2" يوميًا، ويبدأ عرضه اليوم الثلاثاء 9 فبراير.