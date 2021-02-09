فوز قنا وديروط وتعادل الشرقية للدخان بمجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الثانى عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وشهدت المباريات فوز قنا الرياضي على سمسطا بهدفين نظيفين، وفوز ديروط علي الإعلاميين بهدفين لهدف، وتعادل تليفونات بنى سويف أمام أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق.





وتعادل الشرقية للدخان أمام شبان قنا تعادلا سلبيا ،وتعادل الألومنيوم أمام المنيا بهدفين لكل فريق، وتعادل بترول أسيوط وبنى سويف تعادلا سلبيا، وتعادل سوهاج وطهطا تعادلا سلبيا ،وتعادل كيما والفيوم تعادلا سلبيا ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.









قنا & سمسطا





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي فوزا مهما وغاليا علي فريق سمسطا بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبدالكريم وطارق عمران ،في المباراة التى أقيمت علي ملعب نادي قنا الرياضي .









ديروط & الإعلاميين





واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط تقديم عروضه القوية هذا الموسم ، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق الإعلاميين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب ديروط .









ومن جانب أخر شهدت المباراة اشتباكات عنيفة بين الفريقين بعد انتهاء أحداث اللقاء بفوز فريق ديروط بهدفين لهدف.









بعد انتهاء اللقاء جرت أحداث شغب بين ياسر الكناني المدير الفني لفريق الإعلاميين حيث قام أحد عمال فريق ديروط بالاعتداء عليه لتحدث الاشتباكات بين الجهازين واللاعبين .









الشرقية للدخان & شبان قنا









انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الشرقية للدخان وشبان قنا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب فريق الدخان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، ليفقد فريق الدخان نقطتين مهمتين في مشوار الصعود للدورى الممتاز .









الألومنيوم & المنيا









انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم مع فريق المنيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بإستاد الألومنيوم الرياضي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز "ب" .









التليفونات & أسمنت أسيوط





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التليفونات مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز "ب" .









سوهاج & طهطا





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج مع فريق طهطا بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز "ب" .









كيما أسوان & الفيوم





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان مع فريق الفيوم بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز "ب" .









بنى سويف & بترول أسيوط





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف مع فريق بترول أسيوط بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز "ب" .









وجاءت النتائج كالآتى :





1- فوز قنا 2- 0 سمسطا

2- تعادل الشرقية 0- 0 ش قنا

3 - تعادل الألومنيوم 2 - 2 المنيا

4- تعادل التليفونات 1 - 1 أسمنت أسيوط

5- تعادل سوهاج 0 - 0 طهطا

6 - تعادل بترول اسيوط 0- 0 بنى سويف

7- تعادل كيما 0- 0 الفيوم