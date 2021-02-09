محافظ الغربية يتابع المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمشروع محطة إنتاج البيض والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الإنتاجية الجاري تنفيذها في المحافظة.
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وتابع المحافظ خلال الجولة تركيب بطاريات الإنتاج الخاصة بالدواجن وتركيب خمس وحدات تجميع بكل عنبر لتجميع سماد الدواجن وكذلك استخدام أحدث طرق الإنارة الموفرة للكهرباء والمناسبة لتربية الدواجن.
والجدير بالذكر أن المشروع مقام على مساحة ١٤ قيراط بإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه ويتكون من ٨ عنابر مقسمة إلى ٦ عنابر إنتاج و ٢ عنبر تربية، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى عائد في وقت قصير من خلال عملية إنتاجية شاملة جميع المراحل، باستخدام أحدث المعدات الألمانية .