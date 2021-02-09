آخر أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-2-2021

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء البنوك المصرية، استقرارا، وطبقا لآخر بيانات البنك المركزي، فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.601 جنيه للشراء، و 15.701 جنيه للبيع، مقابل 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع أمس الإثنين.





أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

اختتم البنك المصري الخليجي، تعاملات اليوم الثلاثاء، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية مسجلًا 15.62 جنيه للشراء.





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أقل سعر للدولار في السوق المصرية

وقامت 4 بنوك في مصر بعرض سعر الدولار عند أدنى مستوى له ليسجل 15.59 جنيه للشراء، والبنوك هي: المصرف المتحد، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية.









سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تداول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

تداول البنك المصري لتنمية الصادرات أسعار صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في ختام التعاملات عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

قام بنك التعمير والإسكان، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات، مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك بلوم، مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

اختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع، لدى البنك الأهلي المتحد.





سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه "الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية" في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى 15.583 جنيه للشراء و15.710 جنيه للبيع، مقابل 15.581 جنيه للشراء و15.709 جنيه للبيع.