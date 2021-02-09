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رياضة

الميدالية يا أهلي.. نبيل الحلفاوي يحذر الأهلي من بطل أمريكا الجنوبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:30 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية أمام بطل أمريكا الجنوبية لتحديد المركز الثالث والرابع .

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "كان النهائي المتوقع بين فريقين بييجوا على قبل النهائي مباشرة. القوتين الأعظم..بطل أوروبا وبطل أمريكاالجنوبية وعشان تبقى التالت لازم تكسب المضيف والآسيوي أو المكسيكي لكن المكسيكي ببنالتي غفل البرازيلي وصدرهولك أكثر أندية البرازيل تتويجا بلقب الدوري وكمان مجروح#الميداليةياأهلي".

وأعلنت شبكة بي إن سبورت الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها  bein sport hd " المفتوحة".

وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd " المفتوحة"" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .

كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الاول الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.

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