سفير مصر بكندا: مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم كورونا العالمية

أكد السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار وبالفعل دولة كندا تذهب للاستثمار في مصر وفي مجالات عدة ومنها التنقيب عن الذهب.





وأضاف أبو زيد، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم كورونا العالمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكندا.





وتابع السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرص للطلبة المصريين جيدة وليس التعليم فيها مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا أوروبا.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا في عام 2019-2020.





وتابع أن جائحة كورونا تسببت في فقدان 220 ألف فرصة عمل في كندا.



