بعد خروجه من المستشفى .. عادل الفار يكشف لـ «صدى البلد» تطورات حالته الصحية





وقال الفنان عادل الفار فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وهناك نوع من الاستقرار، وذلك بعد أن مكث فى المستشفى بضعة أيام.





واستكمل عادل الفار حديثه، «وبعد الخروج من المستشفى منذ يومين طالب الأطباء بضرورة الاستمرار على بروتوكول العلاج الذى خضعت له فى المستشفى من أجل تحسن الحالة الصحية بشكل أكبر، وأنا أشعر بالفعل بحالة من التحسن الكبيرة فى المرحلة الحالية».





وكان قام الفنان عادل الفار بغناء أغنية بعنوان " أنا فار مفصح وبحب الديمقراطية".





وكشف الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.





وأضاف عادل الفار، خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يتواصل معه بشكل مستمر.





ولفت إلى أن الفنان أشرف زكى، يقدم له أى طلبة، مؤكدًا : " بيدينى الفلوس اللى عايزها و أى حاجة بكلمه بينفذهالي".





وأشار إلى أن الفنان حلمى بكر من الشخصيات الجميلة، مؤكدًا " حلمى بكر بيبكى لما بيسمع حاجة حلوة".

طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه إلى الإصابة بغيبوبة كبدية تسببت فى نقله إلى المستشفى، والتى تم حجزه فيه لعدة أيام.