غلق 7 محال فى كفر الشيخ لتعديهم على حرم الطريق.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، شوارع مركز ومدينة الحامول، ضمن جولاته بمدن المحافظة، وشدد المحافظ على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.





رافق محافظ كفر الشيخ، خلال جولته، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول.





وخلال الجولة، وجه كفرالشيخ، بغلق وتشميع 7 محال تجارية بشوارع مدينة الحامول، لتعديها على حرم الطريق العام.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بالنظافة ورفع الاشغالات، مؤكدًا أن الشارع حق للمواطنين، وصاحب المحل هو من بيده قرار غلقه محله، لتعديه على الطرق.



