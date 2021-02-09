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تأهيل الكوادر البشرية.. محافظ الغربية يوضح دور مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:26 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تم اختيار مركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري من ضمن الـ8 مراكز التابعة للمحافظة لأنها تضم 9 وحدات محلية قروية و54 قرية فرعية.

وأضاف محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى"، المبادرة تعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين داخل القرى، وتعمل على تطوير المرافق والخدمات وعلى التنمية الاقتصادية لشباب هؤلاء القرى.

وأشار محافظ الغربية  إلى بدء "تطوير شامل للبنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، إضافةً إلى جميع الخدمات الصحية والبيطرية التي سيتم تقديمها".

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