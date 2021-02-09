الجريدة الرسمية تنشر قرارات "جنايات القاهرة" بإدراج 34 شخصا على قائمة الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم /الثلاثاء/ قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 13 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات في قضية النيابة العامة رقم 14950 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة، المقيدة برقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 4 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.





كما نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 18 شخصًا على قائمة الإرهابيين بشأن القضية رقم 15850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.





ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات في قضية النيابة العامة رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.