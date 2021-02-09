طريقة عمل النجرسكو بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني

طريقة عمل النجرسكو الاولى

مقادير نجرسكو بالسجق

مكرونة اسباجتي أو شرائط

سجق شرقي

فلفل ألوان فلفل حار

لبن دقيق

كريمة لباني

مكعب مرق

بهارات مشكلة

جبنة موتزاريلا

زبدة

بسلة مشروم

ملح أسود

طريقة تحضير نجرسكو بالسجق

* يشوح البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار

* يضاف الفلفل والسجق ويقلب الخليط

لعمل البشاميل

* تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل

* توضع المكرونة في بايركس ثم توضع الحشوة

* تضاف طبقة أخرى من المكرونة ثم طبقة من البشاميل والجبنة الموتزاريلا

* يضاف والملح والفلفل على النار ويترك الخليط لتمتزج كل المكونات و تدخل الفرن حتى تمام النضج.

مقادير نجرسكو بالدجاج

مكرونة فرن أو اسباجيتي

دجاجة مسلوقة ومخلية من العظم

2 كوب كريمة

2 كوب لبن

نصف كوب دقيق

زبدة

1 مكعب مرق

ثوم

بصل

ملح وفلفل

بهارات

بودرة ثوم

بودرة بصل

طريقة تحضير نجرسكو بالدجاج

* فى وعاء عميق تسلق المكرونة ثم تصفى و لكن دون ان تغسل بالماء

لعمل البشاميل

* ندخل الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتحول الوجه للون الذهبي

* ثم يضاف البصل والثوم البودرة والملح والفلفل

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يشوح الدجاج المسلوق ثم يضاف كوب بسلة ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات

* يسخن الفرن

* نحضر صينية و ويوضع بها قليل من البشاميل توضع المكرونة بالدجاج ويسب باقى البشاميل على الوجه ثم يضاف الجبنة





طريقة عمل النجرسكو الثالثة

مقادير نجرسكو

دجاجة

مكرونة

بسلة

مشروم

بصل

ثوم

زعتر

جبنة

بارميزان

زبدة

دقيق

لبن

مرقة

دجاج

ملح – فلفل

بقدونس للتزيين

طريقة تحضير نجرسكو

* ضعي زبدة في طاسة على النار مع بصل مقطع مكعبات صغيرة وقلبيه جيدا على النار مع مكعب مرقة وثوم مفروم وقطع صدور الدجاج وملح وفلفل وزعتر مفروم وبسلة ومشروم بعد تقطيعه قطع صغيرة





* لعمل الباشميل ضعي الزبدة مع الدقيق مكعب مرقة واضيفي اليها اللبن وحركيه حتى تحصلي على قوام مناسب





* اضيفي المكرونة بعد سلقها في ماء وملح إلى طاسة الدجاج وقلبيها جيدا





* ضعيها في طاجن للفرن وصبي عليها الباشميل ورشي عليها الجبنة وادخليها فرن ساخن



