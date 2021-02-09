أردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا.





وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.





وأضاف أردوغان مخاطبًا ماكرون: "أعطي للجزائر حقها أولًا.. على تركيا سحب قواتها من ليبيا، حسنًا فلتنسحب القوات الأجنبية أولًا".



