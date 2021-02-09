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أخبار العالم

أردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:46 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا.

وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.

وأضاف أردوغان مخاطبًا ماكرون: "أعطي للجزائر حقها أولًا.. على تركيا سحب قواتها من ليبيا، حسنًا فلتنسحب القوات الأجنبية أولًا".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، شن أمس هجومًا على تركيا، بسبب استمرار تواجدها في ليبيا، مع تعيين سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.

وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية"، إن "تركيا ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا"، مؤكدًا أن "التواجد العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق".

وأضاف: "تركيا لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي".

وحذر المسماري من أن تركيا تتواجد بجيش كبير على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا.

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