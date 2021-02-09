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فن

زواج القاصرات .. أول رد من صفاء سلطان على تصريحاتها المثيرة للجدل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:53 م
صفاء سلطان
صفاء سلطان
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة صفاء سلطان حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها بشأن زواج القاصيرات بعد أن حكت عن تجربتها الزوجية وانها تزوجت فى عمر اقل من 18 سنة وهو الامر الذى فسره البعض بانها توافق على ما يسمى بزواج القاصرات. 

وردت صفاء وفى اول تعليق لها عبر برنامج et بالعربى قائلة : ان كلامى تم تفسيره بشكل غير دقيق حيث كنت احكى عن تجربتى وهو امر ليس بالضرورى ان يكون معمم. 

واضافت صفاء : وتن تفسى كلامى على انى اوافق واؤيد زواج القاصرات وهو امر غير صحيح وكل ما قلته ان اذا وقت فتاة اقل من 18 عاما فى الحب او ترغب فى الزواج فهو امر خاص بها وهنا يبدا دور الأسرة فى حل الازمة. 

يذكر ان صفاء سلطان تعرضت لهجوم شرس بسبب تصريحها والذى فسه البعض بانها تؤيد زواج القاصرات وانها ضد القانون.   
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