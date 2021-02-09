الخارجية الأمريكية: شراكة قوية مع مصر في مكافحة الإرهاب

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد حل الأزمة الفلسطينية مؤيدة لفكرة حل الدولتين.





وأضاف في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تعمل على حل أزمة اليمن، متابعا أن موقف أمريكا من ليبيا واضح ورحبت بتشكيل السلطة الموحدة الأسبوع الماضي.





وأشار إلى أنه علي السلطة التنفيذية في ليبيا تلبية احتياجات الشعب الليبي، أمريكا ترفض وجود التدخل الأجنبي في ليبيا، مستدركا أن نؤكد على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.





وأكمل أن أمريكا حليف للناتو ونتعاون في الكثير من القضايا، متابعا أن أمريكا تجري مناقشات مع جميع الأطراف اللاعبة في سوريا.





وتابع المتحدث، أن هناك شراكة قوية بين أمريكا ومصر في مكافحة الإرهاب.



