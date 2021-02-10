ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عودة امتحانات اللغة الإنجليزية التويفيل والمؤهل للالتحاق بالدراسات العليا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:02 ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
Advertisements
إسلام خالد
أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن عودة استئناف امتحانات اللغة الانجليزية والمؤهلة للإلتحاق بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة) 


وأوضح مسئول المركز عن استئناف الامتحانات وذلك فى حالة استقرار الأوضاع وعدم صدور تعليمات جديدة، وتبدأ الامتحانات ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 ويستمر على مدار شهر مارس وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وتقام الامتحانات في مركز بجامعة حلوان.

اقرأ أيضا :


وأشار المركز إلى الضوابط التى تم وضعها الطلاب أثناء أداء الامتحانات والتى هي :
* عدم السماح بدخول إلى الامتحان بدون ارتداء الكمامة .

* على الممتحن أن يقوم بإحضار أدواته الشخصية (قلم جاف - قلم رصاص - ممحاة) .

* يجب على الممتحن الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.

* الإلتزام من الممتحنين بالحضور في مواعيد امتحانات فقط والتى هى محددة من قبل .

وكان قد قام المركز تأجيل امتحانات اللغة الإنجليزية (تويفل) والتى كان من المقرر أن يعقدها المركز خلال شهري يناير وفبراير 2021 .

وقال مسؤول مركز اللغات إنه نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام، قرر المركز تأجيل الامتحانات وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد جديدة عند صدور تعليمات جديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل الامتحانات بمركز اللغات بجامعة حلوان

تمريض حلوان: باب القبول في الدراسات العليا مفتوح حتى 7 فبراير

مركز اللغات بجامعة حلوان يقرر تأجيل امتحانات التويفل

للتصدي لـ كورونا جامعة حلوان تؤجل امتحانات مركز اللغات للأغراض المتخصصة.. توقف حجز الكورسات والدورات.. وتسليم الشهادات المؤقتة وسط إجراءات مشددة

استلام شهادات مركز اللغات بجامعة حلوان وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية

الأعذار الطبية وتأجيل الامتحانات.. نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عن حالة يتم فيها التأجيل.. وقراران مهمان لـ عميد صيدلة

ترشيحاتنا

عين على الخصم.. كل ما تريد معرفته عن بالميراس البرازيلي منافس الأهلي

الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

محام بالنقض: طبيب الأسنان المتحرش يواجه عقوبة السجن المشدد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تلد طفلة بعد وفاة زوجها بعام | صور

قطة تترافع في قضية تهريب.. موقف محرج لـ محام خلال جلسة بالمحكمة.. صور

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه