عودة امتحانات اللغة الإنجليزية التويفيل والمؤهل للالتحاق بالدراسات العليا

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن عودة استئناف امتحانات اللغة الانجليزية والمؤهلة للإلتحاق بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة)









وأوضح مسئول المركز عن استئناف الامتحانات وذلك فى حالة استقرار الأوضاع وعدم صدور تعليمات جديدة، وتبدأ الامتحانات ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 ويستمر على مدار شهر مارس وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وتقام الامتحانات في مركز بجامعة حلوان.





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وأشار المركز إلى الضوابط التى تم وضعها الطلاب أثناء أداء الامتحانات والتى هي :

* عدم السماح بدخول إلى الامتحان بدون ارتداء الكمامة .





* على الممتحن أن يقوم بإحضار أدواته الشخصية (قلم جاف - قلم رصاص - ممحاة) .





* يجب على الممتحن الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.





* الإلتزام من الممتحنين بالحضور في مواعيد امتحانات فقط والتى هى محددة من قبل .





وكان قد قام المركز تأجيل امتحانات اللغة الإنجليزية (تويفل) والتى كان من المقرر أن يعقدها المركز خلال شهري يناير وفبراير 2021 .





وقال مسؤول مركز اللغات إنه نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف الدراسة داخل الجامعات المصرية والكليات مع استمرارها بنظام التعليم عن البعد (اون لاين) من خلال المنصات الإلكترونية وتأجيل جميع امتحانات منتصف العام الدراسي إلى ما بعد نهاية أجازة منتصف العام، قرر المركز تأجيل الامتحانات وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد جديدة عند صدور تعليمات جديدة.