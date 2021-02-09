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تعليم

عميد علوم حلوان يكشف عن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كليات جامعة حلوان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، حيث تبدأ الامتحانات بعد إجازة منتصف العام ابتداءً من ٢٠ فبراير وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. 


وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان استعداد الكلية التام لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل أجواء كورونا، حيث يجرى تعقيم مستمر للجان الامتحانات والمدرجات حفاظا على سلامة الطلاب.


وأشار إلى أنه سيتم الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان للتٱكد من سلامتهم، ومنع التجمعات سواء قبل الامتحان أو بعده،
منوها إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان، والحرص على وضع مسافة آمنة بين الطلاب لمنع انتشار الفيروس. 


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جدير بالذكر أنه عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، ورشة عمل عن أشكال سوء السلوك الأكاديمي، وكيفية تجنب الانتحال العلمى، وذلك عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

وحاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل الدكتورة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها جامعة حلوان، وأدار الورشة الدكتورة أمانى السيد عضو وحدة دعم البحث العلمى .

وتناولت ورشة العمل تعريف سوء السلوك الأكاديمي و النزاهة الأكاديمية فيما يتعلق بالأنشطة البحثية والكتابة العلمية، حيث يرتبط المنهج العلمي مع أخلاقيات البحث بعلاقة تكاملية، حيث لا يستقيم علم بدون أخلاق، لذا يتطلب البحث العلمي كأي نشاط إنساني توافر البعد الأخلاقي بالإضافة إلى البعد المنهجي العلمى .
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