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تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس ومعهد بحوث البترول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:23 م
جامعة السويس - صورة
جامعة السويس - صورة أرشيفية
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حسن غنيمة
وقعت كلية هندسة البترول بجامعة السويس بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول بالقاهرة، وذلك في إطار نهج الجامعة للانفتاح على مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون في عدة مجالات منها إجراء دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية في المعهد، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالكلية وخبراء وأساتذة معهد بحوث البترول.

وأضاف رئيس جامعة السويس في تصريحات صحفية، أن البروتوكول سيتيح الإمكانات المعملية بالمعهد لطلاب الدراسات العليا بالكلية ولأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، فضلا استفادة الباحثين والمهندسين بالمعهد من إمكانيات المعامل والأجهزة الموجودة الحديثة بالكلية.

وكان الدكتور الشرقاوي استقبل بمكتبه الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والوفد المرافق له، بحضور نواب رئيس الجامعة والدكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول، إذ وقعت عميدة الكلية البرتوكول مع عميد معهد البترول.

وقالت الدكتورة عبير إنه جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج بكلية هندسة البترول والتعدين أو كمحكمين لرسائل الماجستير والدكتوراه .



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