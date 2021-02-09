ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة مع تامر حسين وعزيز الشافعي.. هاني شاكر يعلن عن عمل جديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة

أعلن الفنان هاني شاكر عن وجود تعاون جديد يجمعه بالشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.


ونشر صورة لهما سويا عبر حسابه على إنستجرام وعلق:" "انتظروني قريبا مع حبيبي المؤلف والشاعر الجميل تامر حسين وحبيبي الملحن المميز عزيز الشافعي".


أعلن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين قوبلت بالرفض القاطع من نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية .


وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها تضم ضمن شعبها المنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين لنفس المهنة حسب الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل لنقابة الموسيقيين خاصة وأن الإنشاد أحد شعب النقابة.


وشددت النقابة على أن القانون والدستور لا يسمح بأن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة حسب المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي، وفور طرح فكرة إنشاء نقابة مستقلة للإنشاد الديني من الشيخ محمود التهامي تم استدعاؤه من قبل النقابة ومطالبته بالتنازل عن عضويته ولكنه تقدم باعتذار وتمسك بعضويتها خاصة وأن ما طرحه من أفكار يخالف القانون.


وأوضحت النقابة أن الإنشاد الديني نوع من أنواع الغناء، وتوضح المادة الثانية في القانون ٣٥ أن النقابة تضم عازفين ومطربين ومنشدين يمثلون كل أنواع الفنون الموسيقية، وفي حال الموافقة على إنشاء نقابة للإنشاد سيفتح الباب أمام جميع العازفين والمطربين لإنشاء نقابات خاصة بهم مثل مطربي الأوبرا والغناء العاطفي والشعبي وغيرها من شعب النقابة المختلفة.


وشددت النقابة علي أن أمر إنشاء هذا الكيان تم مناقشته من قبل اللجنة الدينية بمجلس الشعب مع الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، و60 عضو بمجلس الشعب، وتقدمت نقابة الموسيقيين خلال الجلسة برفض الجهات الرسمية لإنشاء نقابة مستقلة للمنشدين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد مكالمة هاني شاكر لإنهاء الخلاف.. رامي صبري: من يتجاوز في حقي سأقاضيه

بيصغر الناس المحترمة.. تامر حسين يهاجم رامي صبري لهذا السبب

نقابة الموسيقيين: ندرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب .. تفاصيل

هاني شاكر يحسم الجدل حول إنشاء نقابة المنشدين المستقلة

ترشيحاتنا

خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه

الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

لم يمت حتى يبشر بالجنة .. الإفتاء تكشف جزاء من صلى على النبي ألف مرة

صدمة في الأهلي.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثي الفريق بمباراة بالميراس البرازيلي

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور