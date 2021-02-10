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محافظات

5 جنيهات للطالب.. ننشر رسوم ومواعيد زيارة متحف الإسماعيلية القومي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:30 ص
متحف الإسماعيلية
متحف الإسماعيلية
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انجي هيبة
كشفت مصادر رسمية بآثار محافظة الإسماعيلية، مواعيد ورسوم زيارة متحف أثار الإسماعيلية القومي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مواعيد زيارة متحف الإسماعيلية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة مساء.

أوضحت المصادر، رسوم دخول المتحف، بتحصيل 5 جنيهات من الطالب المصري، و10 جنيهات من المواطن المصري، بالإضافة إلي 20 جنيهاً مقابل التصوير الفوتوغرافي.

ويستقبل متحف آثار الإسماعيلية، زائريه يوميًا، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الأثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية بجمهورية مصر العربية. 

وشدّدت إدارة المتحف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

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