بسبب خلافات أسرية.. حبس خفير نظامي بعد قتله شابا بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس خفير نظامي بمديرية أمن الإسماعيلية، ٤ أيام، في قضية قيامه بقتل شاب عشريني بمركز القنطرة شرق.





كشفت تحقيقات النيابة مع الخفير النظامي، أن الخلافات الأسرية، سبب اندلاع مشاجرة بين الطرفين تطورت إلى قتل المجني عليه، حيث استمعت النيابة العامة إلي أقوال الجاني وشهود العيان علي الواقعة.





ولقي شاب عشريني مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري علي يد خفير نظامي بمحافظة الإسماعيلية.





تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع الشاب "محمد.ب" 25 عام بأحد شوارع مدينة القنطرة شرق.





وقال شهود عيان أن المجني عليه كان علي خلاف مع المتهم بسبب خلافات أسرية خلال الفترة الأخيرة تسببت في العديد من المشادات بينهم.





وأضاف شهود العيان "اتقابلو في الشارع بالأمس ووقعت مشادة بينهم مرة أخري استخدم فيها المتهم فرد خرطوش وأطلق منه عيار تجاه المجني عليه، أصابه في البطن وتوفي في الحال".





وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز القنطرة شرق لمكان الحادث وتمكنوا من إلقاء القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.





وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.







