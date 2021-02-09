بعد 14 عاما.. أشرف العشري: مصر نجحت بامتياز في الحوار الوطني الفلسطيني

قال الكاتب الصحفى أشرف العشري، إن ختام الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة فى يومه الثاني يشير إلى نجاح المشاورات على مدار أيام كثيرة، ومصر نجحت بامتياز فى تقريب وجهات النظر بعد خلافات استمرت لـ 14 عامًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" ببرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر استقبلت الفصائل الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية وفى النهاية توجت المشاورات والحوارات بالنجاح.





ولفت إلى أن البيان الختام جاء فيه شكر من الجانب الفلسطينى لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري.





وأشار إلى أن الانتخابات تعد خطوة على طريق الاستقرار، وأن هناك التزاما بالجدول الزمنى، والاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات لمتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.



