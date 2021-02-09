مختبر ووهان الصيني بريء من انتشار فيروس كورونا في العالم

رفض الخبراء الدوليون الذين يحققون في أصول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نظرية أن الفيروس جاء من مختبر في الصين.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية ، إنه من غير المحتمل أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان، متابعا إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد مصدر الفيروس.





قال أحد الخبراء إن التحقيق يمكن أن يركز الآن على جنوب شرق آسيا، حيث يعد فريق منظمة الصحة العالمية في نهاية مهمة التحقيق الخاصة بهم.





وتعد مدينة ووهان، الواقعة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، أول مكان في العالم يتم فيه اكتشاف الفيروس في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 106 ملايين حالة إصابة و 2.3 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.





ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد نشأ في الحيوانات قبل أن ينتشر إلى البشر، لكنهم غير متأكدين من كيفية حدوث ذلك.





فيما قال الدكتور مبارك إن العمل على تحديد أصول كوفيد-19 يشير إلى مادة طبيعية في الخفافيش، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا في ووهان، موضحا إن تحديد مسار العدوى من الخفاش إلى الإنسان ما زال قيد الدراسة.





قال ليانج وانيان ، الخبير في لجنة الصحة الصينية ، إن كوفيد-19 كان من الممكن أن يكون في مناطق أخرى قبل اكتشافه في ووهان، ودعا الفريق إلى مزيد من التحقيق في إمكانية انتقاله بوسطة لمواد المجمدة التي يتم تصديرها من الصين، في إشارة إلى نقل وتجارة الأغذية المجمدة.