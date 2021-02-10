بـ جاكت جلد أسود.. هبة عبد الغني بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

نشرت الفنانة هبة عبد الغني على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " صورًا جديدة لها.

وظهرت هبة عبد الغني بإطلالة كلاسيكية بجاكت جلد اسود واعتمدت علي إطلالتها تسريحة شعر لائقة من خلال رفع شعرها للخلف بطريقة مميزة، كما اعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا مناسبا لإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها.



وتشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "وادي الجن"، من إخراج حسام الجوهري، وانتاج ''اي برودكشن'' حصريا لمنصة ((فيو )) وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019 من إنتاج «ڤيو»، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد.



العمل بطولة مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود.



بالإضافة إلي حسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة.

