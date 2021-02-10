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سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:00 ص
شيرى تيجو 4
شيرى تيجو 4
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كريم عاطف

لم تطرح شركة شيرى الصينية لصناعة السيارات موديلات حديثه للسيارة تيجو 4 في مصر، منذ أن طرحت موديل 2019 ، والذى تم تقديمه بفئتين وهم الأولى بيزلاين والثانية هاي لاين .

وتأتي قوة السيارة شيرى تيجو 4 موديل 2019 من خلال محرك بسعة 1.5 لتر مع تيربو بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر بين 1750 إلى 4000 دورة/ دقيقة، مع ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات ذو قابض مزدوج.

تبلغ أبعاد تيجو 4 الخارجية 4338 ملم للطول، 1830 ملم للعرض، 1645 ملم للارتفاع مع قاعدة عجلات بطول 2630 ملم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 340 لتر يمكن زيادتها إلى 1100 لتر.

وتحتوى السيارة تيجو 4 على العديد من تجهيزات الأمان ، من بينها وسائد هوائية في الأمام، نظام منع انغلاق الفرامل ABS، نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة، نظام BA لدعم الفرامل، التحكم بالاحتكاك، ESP للثبات الإلكتروني، منع رجوع السيارة عند بدء الحركة على المرتفعات، فرامل يد كهربائية، نقاط إيزوفيكس لتثبيت مقعد الطفل، نظام منع إدارة المحرك وتكون الفرامل من أسطوانات في الأمام والخلف، بالإضافة الى عجلات رياضية من قياس 17 بوصة، حساسات في الخلف، كاميرا للرؤية الخلفية، مصابيح ضباب في الأمام والخلف، تعديل تلقائي لارتفاع الإضاءة، قضبان على السقف، جناح خلفي.

اما المقصورة الداخلية فتحتوى على مكيف هواء إلكتروني مع فتحات في الخلف، شاشة من قياس 4.8 بوصة للسائق، نظام دخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، فتح النوافذ عن بعد، مسند يد أمامي، وضعية Eco للقيادة، عرض معلومات الوقود، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة المهام، تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60.

أما عن أسعار السيارة شيرى 4 تيجو الآن فى مصر فتأتى كالتالى:

اتوماتيك / تربو / بيز لاين 2019 بسعة محرك 1500 CC بسعر 305,000 جنيه

اتوماتيك / هاى لاين / تربو 2019 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 335,000 جنيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية
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