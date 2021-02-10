بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

قال بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، إنه في حال مواجهته لبايرن ميونخ بدلا من الأهلي؛ كان سيتغلب عليه بسهولة.





وأوضح التابعي، في تصريحات تلفزيونية لـ"إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ كما فعل الأهلي؛ لكان الأبيض حقق الفوز".





وأضاف: "لاعبو الزمالك لديهم فنيات قوية ووجهة نظري أن الزمالك كان يمكنه الفوز، وهذا ليس كلاماً استعراضياً".





ليرد لاعب الأهلي الأسبق شريف عبد الفضيل قائلًا: "وكيف خسر الزمالك من المحلة؟، لماذا نفترض أن يواجه الزمالك بايرن ميونخ! عندما يذهب الأبيض إلى كأس العالم للأندية أولًا؛ سنتحدث".





وفي سياق آخر، قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي مصدوم من وصفه بـ"الأراجوز" واتهامه بالهروب أمام بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية.