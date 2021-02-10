ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، إنه في حال مواجهته لبايرن ميونخ بدلا من الأهلي؛ كان سيتغلب عليه بسهولة.

وأوضح التابعي، في تصريحات تلفزيونية لـ"إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ كما فعل الأهلي؛ لكان الأبيض حقق الفوز".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لديهم فنيات قوية ووجهة نظري أن الزمالك كان يمكنه الفوز، وهذا ليس كلاماً استعراضياً".

ليرد لاعب الأهلي الأسبق شريف عبد الفضيل قائلًا: "وكيف خسر الزمالك من المحلة؟، لماذا نفترض أن يواجه الزمالك بايرن ميونخ! عندما يذهب الأبيض إلى كأس العالم للأندية أولًا؛ سنتحدث".

وفي سياق آخر، قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي مصدوم من وصفه بـ"الأراجوز" واتهامه بالهروب أمام بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، علي معلول أبدي انزعاجا شديدا من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق محمد عمارة، والذي وصفه خلالها بالأراجوز، مؤكدا أن النجم التونسي مصدوم من هذه الإساءة.

وأوضح جون ادوارد، أن علي معلول قدم تاريخا كبيرا مع الأهلي، ولا يحق لأحد اتهامه بالهروب، واسم علي معلول قد يكون سببا في شهرة من يتحدثون عن هروبه أمام بايرن ميونخ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قد تحدث معجزة ويفوز الاهلي.. أحمد موسى: طائرة بايرن ميونخ فكرتني بأتوبيس الزمالك

عندي إحساس الأهلي هيكسب ونفرح.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

بايرن ميونخ إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على الأهلي 2-0

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

رغم الهزيمة.. جماهير الأهلي بالدوحة تحيي اللاعبين بعد المباراة

محمد الشناوي يعلق على الخسارة من بايرن ميونخ.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

مكالمته الأخيرة.. محمود العلايلي: مباراة الأهلي والدحيل كانت آخر ما شاهده والدي

تحرك عاجل من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد نظام أردوغان

منع سير السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الكويت.. الإفراج عن إعلامية مشهورة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

هل تقبل صلاة المرأة وقدمها مكشوفة ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة بأعجوبة بعد سقوطه من أعلى جسر.. فيديو

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو