بشير التابعي: مرتضى منصور بحث عن راحة اللاعبين.. والترجي يريد الانتقام

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أراد إراحة اللاعبين في مباراته أمام الأهلي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.





يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة.





أضاف التابعي خلال لقاءه عبر برنامج اللعيب، المُذاع على قناة إم بي سي مصر، اليوم: "أرى عدم خوض الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي مرتضى منصور كان يريد أن يعطي راحة للاعبيه الأبيض قبل لقاء الترجي".





تابع: "مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا ستكون مختلفة عن لقاء السوبر الإفريقي، سيكون لقاء صعب جدًا، الترجي لن يلعب مباراة سيئة مثل أدائه أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، والأبيض انتصر بكل سهولة وأريحية".





وواصل: "معين الشبعاني مدرب الترجي أكيد درس الزمالك بشكل جيد جدًا ويريد أن ينتقم".



