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رياضة

عايزين اللقطة.. ميدو يهاجم الشحات وكهربا بعد إيقافهما من الـ فيفا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا الموقوفين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

وقال "ميدو" خلال تصريحات عبر قناة "النهار" : "لا أستطيع إلقاء اللوم على محمد أبو تريكة بسبب عقوبة كهربا وحسين الشحات، هو ذهب لتشجيع فريقه ولا ذنب له".

وتابع: "حسين الشحات وكهربا ظلا يبحثان عن مكان محمد أبو تريكة لكي يذهبا إليه ويصافحاه، جزء منه احترام بالطبع، "عايزين ياخدوا اللقطة، وأكبر دليل على ذلك أن هناك لاعبين في الأهلي كانوا يريدون مصافحة ابو تريكة".

وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها الخميس، بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.


ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة، عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد على استفسارات الإعلام بشأن المباراة.


ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.


ويخوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء استعدادًا للمباراة، بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الثلاثاء.

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