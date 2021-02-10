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فن

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:01 ص
الشاعر امير طعيمة
الشاعر امير طعيمة
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مريم عزت
مازح الشاعر الغنائى امير طعيمة، متابعية بنشر صورتين من الكوميكس التى انتشرت من جماهير النادى الاهلى وجماهير النادى الزمالك بعد مبارة النادى الاهلى مع البايرن أول أمس وعلق قائلا "ألذ كوميكس نزلوا من الاهلاوية والزملكاوية". 

ولكن تفاجأ الشاعر أمير طعيمة من ردود افعال متابعيه، حيث تلقى هجوما كبيرا لا يعرف ما سببه، ما جعله قام بالرد على تلك الهجوم من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك قائلا " بما ان عندي شباب صغير كتير في الصفحة فعايز اقولكم نصيحة لوجه الله." 


وأضاف :" الكرة دي لعبة للتسلية فقط ... في الدنيا انت كمشجع: ملهاش اي تأثير علي مستقبلك ولا قيمتك بين الناس و كمان ما بتاخدش منها فلوس ولا حتى تقدر تخش النادي اللي انت بتشجعه ... وفي الاخرة الملكين هيسألوك من ربك وما دينك ومن نبيك ومش هيسألوك عن ناديك ده خالص". 

وأضاف: "ما بقولش ما تشجعش وما تتبسطش، بس ما تخسرش صحابك و لا تقل أدبك علي حد ولا تخلي محور حياتك حاجة المفروض انك تتسلى بيها في وقت فراغك...  الكورة والافلام والاغاني وغيرهم دي حاجة بنتسلي بيها عشان تبسطنا مش عشان تحرق دمنا و توقعنا في الغلط، و اللي انت بتشتمه ده هيبقي خصيمك يوم القيامة ادام ربنا، ما تخليش لعبة تخسرك في الدنيا ولا في الاخرة.. تصبحوا علي خير ❤️". 



بما ان عندي شباب صغير كتير في الصفحة فعايز اقولكم نصيحة لوجه الله. الكرة دي لعبة للتسلية فقط في الدنيا انت كمشجع: ملهاش...

Posted by Amir Teima on Tuesday, February 9, 2021
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