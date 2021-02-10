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أخبار العالم

قياسا بالأسبوع الماضي.. الصحة العالمية: انخفاض بنسبة 17٪ فى أعداد مصابي كورونا حول العالم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:14 ص
من مؤتمر فريق تحقيق
من مؤتمر فريق تحقيق الصحة العالمية في ووهان
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محمد علي
بعد إعلانها عن "كوفيد طويل الأمد"، هدأت منظمة الصحة العالمية مخاوف العالم من الوباء، بإعلانها عن انخفاض لعدد الحالات الجديدة المصابة  Covid-19 ، والمبلغ عنها في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت سي إن إن.

 في تحديثها الأسبوعي عن الحالة الوبائية في العالم، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 الأسبوع الماضي ، وهو انخفاض بنسبة 17٪ عن الأسبوع السابق. 

وقالت إن هذا هو أقل عدد من الحالات المبلغ عنها منذ الأسبوع الأخير من أكتوبر.

 استحوذت الولايات المتحدة على أكبر عدد من حالات Covid-19 الجديدة ، مع 871365 حالة.

 ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 19٪ في الحالات عن الأسبوع السابق.

 وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضًا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم. 

من بين جميع المناطق ، شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة  (22٪) ، بينما شهد شرق البحر المتوسط ​​النسبة الأصغر (2٪). 

على الصعيد العالمي ، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء 106 ملايين و688 ألف إصابة.

و تقترب حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا نتيجة تفشي الوباء، من نصف مليون، حيث تجاوزت حتى الآن 468 ألف وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها حتى الآن حوالي 27.2 مليون.

وتلت البرازيل أمريكا في عدد الوفيات،  التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 234 ألف شخص، وسجلت 9.6 مليون إصابة، وجاءت بعدها المكسيك بحصيلة وفيات تجاوزت 168 ألف حالة، فيما بلغ فيها عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليون و947 ألفا.

وفي عدد الوفيات أتت الهند في المرتبة الرابعة، حيث سجلت  أكثر من 155 ألف حالة وفاة، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات وسجلت حتى الآن نحو 11 مليون إصابة.

وفي أوروبا تبزغ بريطانيا، كأكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الوباء خاصة وإن السلالة المتحورة ظهرت بها كذلك، حيث قتل فيروس كورونا  أكثر من 114 ألف شخص، وبلغت الإصابات فيها رقمًا كبيرًا بنحو 4 ملايين مصاب، وزادت الحصيلة بشكل ضخم خلال الشهور الأخيرة فقط.
 
وجاء بعد بريطانيا، إيطاليا التي توفي بها نتيجة الوباء  92 ألف حالة، من مليونين و655 ألف إصابة وبائية، لتلحق بإيطاليا  فرنسا التي جاءت سابعة العالم، بعدما توفي بها جراء الوباء أكثر من 82 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3 ملايين و419 ألفا.

وفي روسيا حصد وباء كورونا أرواح 77598 شخصا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 4 ملايين.

وفي إسبانيا تجاوزت حصيلة الوفيات 63 ألفا، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين فيها 3 ملايين، تليها ألمانيا التي سجلت أكثر من 62 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة.



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