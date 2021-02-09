التفاصيل الكاملة لتحقيق منظمة الصحة العالمية عن أصل الفيروس بـ ووهان

اختتم فريق الخبراء الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول Covid-19 مهمته التي استغرقت أربعة أسابيع إلى ووهان ، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا.





وقدم الفريق ملخصًا لنتائجهم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السلطات الصينية في فندق في ووهان يوم الثلاثاء ، قبل مغادرتهم الصين.





وقال ليانج وانيان ، رئيس لجنة خبراء الاستجابة لكوفيد، في المؤتمر الصحفي "الدراسة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين تقول حولها النتائج بأنه لاتوجد معلومات مؤكدة حول كيفية ظهور SARScov2 في ووهان. خلال الجزء الأخير من عام 2019".





وزار الفريق الدولي سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي ارتبط بمجموعات الحالات المبكرة والمستشفى حيث تم اكتشاف الحالات الأولى.





كما زار فريق التحقيق معهد ووهان لعلم الفيروسات واكتشفوا البيانات التي قدمتها السلطات الصينية من مركز مقاطعة هوبى لمكافحة الأمراض.





واختتمت الزيارات الميدانية في 6 فبراير ، وكان الفريق يدقق في البيانات مع نظرائه الصينيين.





وقضى محققو منظمة الصحة العالمية أربعة عشر يومًا في الحجر الصحي بالتعاون مع العلماء الصينيين ، ومراجعة البيانات الخاصة وأجروا زيارات ميدانية في ووهان لفهم المزيد حول أصول فيروس Covid-19.





ومن المتوقع أن يغادر أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية الصين اليوم الثلاثاء أوالأربعاء.





وتشير البيانات المبكرة من دراسات غير منشورة إلى أن Covid-19 ربما كان ينتشر لأسابيع خارج مدينة ووهان ، حيث تم التعرف على الفيروس لأول مرة ، وفقًا لفريق منظمة الصحة العالمية الذي أصدر التفاصيل الأولى لمهمته حول تقصي الحقائق عن أصول الفيروس.





وقال الدكتور ليانج وانيان ، القائد الصيني للفريق الدولي ، الذي يضم منظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحفي "هذا يشير إلى احتمال أن يكون هناك حلقة مفقودة قد تقول بانتشار الفيروس في مناطق أخرى"، لكن تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بمرض شبيه بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة في مقاطعة هوبى الوسطى ، في ديسمبر 2019.





وأضاف الخبير الصيني، أنه ليست ثمة أدلة كافية لتبين ما إذا كان الفيروس قد انتشر فعلا قبل هذا التاريخ، أي قبل ديسمبر 2019.





لكن بعثة الخبراء إلى الصين لم تسلم من الانتقادات، وسط اتهامات بأنها تعمل على التقصي تحت إشراف السلطات الصينية، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على إحراز تقدم مستقل ونزيه في البحث.





في وقت سابق ، قال عضو فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إن الجانب الصيني منحهم حق الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأفراد الذين طلبوا التحقيق معهم- وهو مستوى من الانفتاح لم يكن يتوقعه.





قال بيتر داسزاك إن أعضاء الفريق قدموا قائمة مدروسة بعمق بالأماكن والأشخاص الذين يجب تضمينهم في تحقيقهم ولم يتم إبداء أي اعتراضات.





أضاف بيتر داسزاك "سُئلنا أين نريد أن نذهب. قدمنا ​​لمضيفينا قائمة ... لقد ذهبنا إلى جميع الأماكن".









واجهت الصين انتقادات شديدة بسبب مزاعم عن التقليل من خطورة التفشي الأولي للمرض الغامض الشبيه بالالتهاب الرئوي في أواخر عام 2019 ، ولعدم التصرف بالسرعة الكافية لتنبيه منظمة الصحة العالمية بالأدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.





وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الشهر الماضي ، بعد أكثر من عام من اكتشاف Covid-19 لأول مرة هناك .

وتعد الرحلة التي طال انتظارها جزء مما ستكون عليه عملية طويلة لتجميع المعلومات عن أصل الفيروس للإجابة على الأسئلة الرئيسية حول العامل الممرض وكيفية منع حدوث تفشي مماثل - وربما أسوأ - في المستقبل.





في البداية ، مُنع عضوان من وفد منظمة الصحة العالمية المؤلف من 15 عضوًا من دخول الصين وظلوا في سنغافورة بعد أن ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا ، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقًا.





جاءت الشكوك حول طريقة تعامل الصين مع تفشي المرض بعد استجابتها الإشكالية لوباء السارس عام 2003 ، عندما تبين أن المسؤولين الصينيين قد قمعوا وحجبوا المعلومات عن الجمهور عمدًا.





أشادت منظمة الصحة العالمية بالصين في وقت مبكر لجهودها لاحتواء تفشي Covid-19 ، لكن لا تزال هناك أسئلة حول مكان وكيفية ظهور العامل الممرض.









وبعد انتهاء مهمة التحقيق تبقى الاحتمالات التي تقول إحداها، أن صيادًا للحياة البرية ربما يكون قد نقل الفيروس إلى التجار الذين حملوه إلى ووهان.





وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات محل اتهامات وعدد من "نظريات المؤامرة، كما جرى اتهامه بشكل مباشر أيضا من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.





وجرى اتهام المعهد الصيني بالتقصير وعدم اتباع إجراءات العمل والحماية المطلوبة، وهو ما أدى إلى وقوع تسرب "كارثي" بحسب قولهم.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أغلب العلماء يشككون في هذه الفرضية، بينما يقول آخرون إنه من الوارد أن يكون الفيروس قد انطلق فعلا من هذا المعهد المثير للجدل، لكن الأمر لم يكن متعمدا.



