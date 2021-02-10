ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة تشكيل حكومة لبنان.. لقاء مرتقب بين الحريري وماكرون

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:46 ص
إيمانويل ماكرون وسعد
إيمانويل ماكرون وسعد الحريري
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية، بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري سيلتقي، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.

وكان الحريري وصل، أمس الثلاثاء، إلى باريس، للقاء كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وفي سياق منفصل، أكدت أوساط لبنانية أن الحريري سيعود إلى بيروت وهو محمّل بدعم عربي ودولي كبير للمضي قدمًا بتأليف حكومة وفق المعايير التي وضعها مسبقًا، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر" سيوافق في النهاية على الحكومة تحت ضغط خارجي. 

ومن جانبه، انتقد بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، مطالب بعض السياسيين والإعلاميين بتقديم الرئيس ميشال عون تنازلات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.  

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيانه، إن بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة. 

وأضاف أن ما يسمى بـ تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها.  

ولفت البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى أن الحجج التي يسوقها المطالبون بتقديم تنازلات تفتقر إلى الموضوعية والواقعية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكرون يزور لبنان في هذا الموعد

بسبب حزب الله .. الرئيس اللبناني يتراجع تكتيكيا وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة

خلافات القادة.. الحريري يشكو الرئيس اللبناني لـ البطريرك الماروني

ماكرون لم يكن يريد الحريري.. خلاف فرنسي - أمريكي حول الحكومة اللبنانية

نائب لبناني: إلغاء زيارة ماكرون وفرت علينا توبيخا وتأنيبا نستحقه

موقع لبناني: الحريري يزور فرنسا قريبا

ترشيحاتنا

فخر للعرب.. رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

إصابة 58 عاملا في تصادم اتوبيسين بطريق الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي.. "فيديو"

هل يضحي كلوب بـ 7 لاعبين من ليفربول؟.. اعرف الحقيقة

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو