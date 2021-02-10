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أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تعين امرأة رئيسًا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:20 ص
إسراء عسيري
إسراء عسيري
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قسم الخارجي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بتكليف إسراء منصور عسيري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.


ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الهيئة أخيرا، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.


وجاء هذا القرار ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات وزير الإعلام المكلف.


ونجحت إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية، أن تقدم عملًا مهنيًا مميزًا، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها.


كما أسهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.


وتتمتع إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عامًا في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقًا في مناصب عدة في جهات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتليفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددًا من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.


كما مثلت المملكة في عدد من اللجان منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.
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