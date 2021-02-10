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محافظات

تطهير ترعة دندنا وترعة شرارة بمدن طوخ والقناطر الخيرية.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:43 ص
محافظ القليوبية يستجيب
محافظ القليوبية يستجيب لمنظومة الشكاوى
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إبراهيم الهوارى
قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة وتطهير ترعتي دندنا التابعة لمركز ومدينة طوخ وترعة شرارة بقرية أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

جاء ذلك في استجابة فورية من محافظ القليوبية لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد قمامة بترعة دندنا بمركز ومدينة طوخ وترعة شرارة بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية وذلك فى إطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري، بالتنسيق مع مجلسي مدينة طوخ  والقناطر الخيرية  بتطهير الترعة من القمامة، موجها رؤساء المدن بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبي الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبي الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة.
 
وقال الهجان أنه في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري، فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة "حافظ على ترعتك" عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يساهم فى رفع تلك المخلفات.
 
ثم تابع الهجان جولته بمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تابع أعمال استكمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور بالكامل، موجها بإنهاء أعمال تغطية الترعة والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.
 
حيث يعد المحور الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو مترا وتم تغطية ورصف 4 كم، ويتم الآن الانتهاء من أعمال تغطية الترعة وبعدها يتم استكمال أعمال الرصف.
 
وأعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا سينهي علي التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية.
تطهير ترعة دندنا وترعة شرارة بمدن طوخ والقناطر الخيرية.. صور
تطهير ترعة دندنا وترعة شرارة بمدن طوخ والقناطر الخيرية.. صور
تطهير ترعة دندنا وترعة شرارة بمدن طوخ والقناطر الخيرية.. صور
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