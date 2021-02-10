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رياضة

طاقم سنغالي.. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:34 ص
ماجيتي نداي
ماجيتي نداي
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.


ويواجه الأهلي، بطل أفريقيا، بالميراس، بطل كأس ليبرتادوريس، غدًا الخميس، على ستاد لمدينة التعليمية، في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.


وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عن تعيين السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا والحاج سامبا، والجواتيمالي ماريو إسكوبار حكمًا رابعًا.


ويجلس على تقنية الفيديو الكندي دريو فيشر ويعاونه المغربي رضوان جيد.


وكان بالميراس خسر بهدف دون رد أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة، بينما سقط الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.


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