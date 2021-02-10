ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي لـ الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي: سنواصل تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.


كما أعرب الرئيس عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعيًا لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكدًا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.


من جانبه؛ أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة الرئيس، مؤكدًا اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ومشيدًا بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.


وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

مهندس ودبلوماسي طردته اليونان بسبب تركيا.. من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد؟

أول دولة تعلن استئناف عمل سفارتها في طرابلس بعد تشكيل السلطة التنفيذية بليبيا

النائب حازم الجندي: انتخاب السلطة التنفيذية الليبية خطوة جيدة لتحقيق استقرار البلاد

المسماري: على المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي طرد المرتزقة وإنهاء التواجد التركي

الجيش الليبي يعلن دعمه لمهام السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف وتمسكه بطرد المرتزقة.. الحكومة المؤقتة تشترط مصادقة البرلمان لتسليم السلطة

ترشيحاتنا

رئيس المقاصة يكشف سر استقالته من منصبه

في ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. تعرف على علاقتها بزوجها

طقس قطبي.. عاصفة ثلجية تضرب دولة عربية.. الأسبوع المقبل

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

المسابقات تحدد موعدا جديدا لإقامة مباراة المقاولون والجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة