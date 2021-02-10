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رياضة

رئيس المقاصة يكشف سر استقالته من منصبه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، كواليس استقالته من منصبه، والتي أعلن عنها أمس، الثلاثاء.


وأكد محمد عبد السلام، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن الراعي الجديد للنادي لديه رغبه في إجراء تطوير للفريق، وهو ما يتعارض مع وجهة نظره، لذلك فضل إفساح المجال له.


وقال إن هناك فارقا بين راعٍ يدفع أموالا فقط وآخر مستثمر يتدخل في الأمور الفنية والإدارية للحفاظ على أمواله، مشددا على أن العلاقه بينه وبين النادي رائعة ولا تشوبها شائبة.


وأضاف أنه في خدمه النادي في أي وقت ولن يتأخر، مشيرا إلى أن التعاقد مع إيهاب جلال خلال فترة ولايته الأولى واحدة من أفضل التعاقدات.


وعلى مستوى اللاعبين، فأكد أن الأفضل هم: جون أنطوي، وميدو جابر، وأحمد الشيخ.
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